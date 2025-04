Jeremy Allen White ha perso i suoi riccioli d' oro ma sereni non è per sempre

Jeremy Allen White è il tipo di uomo che molti vorrebbero essere: gli occhi di acciaio, le braccia scolpite, un gusto impeccabile per l'abbigliamento da lavoro. Non a caso siamo di fronte al volto delle campagne di Calvin Klein. In più, come se non bastasse, ha quei riccioli. quelli che molti farebbero di tutto per avere, incorniciando perfettamente il suo viso e conferendogli un'aria magnetica, affascinante, naturalmente sofisticata e incredibilmente fotogenica.E lui ne è consapevole. Durante un'intervista al Late Night with Seth Meyers nel 2022, ha scherzato: «Ho pensato che The Bear fosse perfetto. Molti, però, mi hanno detto e probabilmente hanno ragione, che avrei dovuto indossare un berretto. Gqitalia.it - Jeremy Allen White ha perso i suoi riccioli d'oro, ma sereni non è per sempre Leggi su Gqitalia.it All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.è il tipo di uomo che molti vorrebbero essere: gli occhi di acciaio, le braccia scolpite, un gusto impeccabile per l'abbigliamento da lavoro. Non a caso siamo di fronte al volto delle campagne di Calvin Klein. In più, come se non bastasse, ha quei. quelli che molti farebbero di tutto per avere, incorniciando perfettamente il suo viso e conferendogli un'aria magnetica, affascinante, naturalmente sofisticata e incredibilmente fotogenica.E lui ne è consapevole. Durante un'intervista al Late Night with Seth Meyers nel 2022, ha scherzato: «Ho pensato che The Bear fosse perfetto. Molti, però, mi hanno detto e probabilmente hanno ragione, che avrei dovuto indossare un berretto.

Bruce Springsteen: Jeremy Allen White canta Born to Run nel primo sguardo al biopic Deliver Me From Nowhere - Jeremy Allen White ha dimostra al pubblico del CinemaCon di Las Vegas di essere un perfetto Bruce Springsteen nel primo sguardo al biopic Deliver Me From Nowhere, sfoggiamndo le proprie doti canore ne ... (msn.com)

Jeremy Allen White diventa Bruce Springsteen e canta “Born to run” nel primo trailer del biopic - Il protagonista ha presentato le prime immagini di “Deliver me from nowhere” al CinemaCon, la convention annuale degli esercenti Usa ... (msn.com)

Jeremy Allen White canta Born to Run nel primo commovente trailer di Deliver Me From Nowhere su Bruce Springsteen - Jeremy Allen White ha dimostrato di calzare alla perfezione i jeans attillati di Bruce Springsteen, lanciando un avvincente primo ... (cinefilos.it)