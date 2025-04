Vlahovic colpo durissimo | arriva la batosta inaspettata

Vlahovic, arriva un colpo durissimo: ritrovata la titolarità con la Juventus, il centravanti ha incassato una brutta notiziaVlahovic, colpo durissimo: arriva la batosta inaspettata (Lapresse) – SerieAnewsDusan Vlahovic sembrava aver ritrovato una nuova speranza con l'arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Il tecnico croato, arrivato a Torino con l'intento di dare una svolta alla squadra, ha subito fatto capire al centravanti serbo che su di lui puntava per la stagione.La fiducia si è tradotta in una maglia da titolare nella partita contro il Genoa, segno che Tudor è pronto a farlo giocare un ruolo da protagonista. Un buon segnale per Vlahovic, che negli ultimi tempi sembrava aver perso lo smalto visto nelle prime stagioni in Italia. Tuttavia, nonostante la nuova ondata di ottimismo, è arrivato un brutto colpo per il bomber.

