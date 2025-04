Trump estende di 75 giorni scadenza per accordo su TikTok

Trump estende di ulteriori 75 giorni la scadenza per un accordo su TikTok. Lo annuncia il presidente sul suo social Truth. "La mia amministrazione sta lavorando duramente per salvare TikTok e abbiamo fatto enormi progressi", afferma Trump. Quotidiano.net - Trump estende di 75 giorni scadenza per accordo su TikTok Leggi su Quotidiano.net Donalddi ulteriori 75laper unsu. Lo annuncia il presidente sul suo social Truth. "La mia amministrazione sta lavorando duramente per salvaree abbiamo fatto enormi progressi", afferma

Trump estende di 75 giorni scadenza per accordo su TikTok. Trump estende di 75 giorni la scadenza per l'accordo su TikTok.

