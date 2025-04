Game-experience.it - Far Cry 4, Ubisoft ha censurato il gioco dopo 10 anni rimuovendo le nudità di alcuni personaggi

A diecidalla sua uscita, Far Cry 4 è stato improvvisamentedacon una patch inattesa e senza alcun comunicato ufficiale. L’intervento ha modificato specifiche sequenze del: le donne presenti nella Shandath Arena, prima rappresentate a seno scoperto secondo uno stile ispirato all’arte tradizionale del luogo fittizio di Kyrat, indossano ora dei reggiseni. Inoltre, il protagonista Ajay Ghale, che appariva nudo in una breve scena narrativa, ha ora un panno a coprire i genitali.Questa censura retroattiva ha lasciato perplessi molti giocatori, anche perché Far Cry 4 non riceveva aggiornamenti da. La scena in questione non aveva mai sollevato polemiche particolari nel corso del tempo e alcune delle modifiche introducono ora incoerenze nei dialoghi. Per esempio, una battuta ironica di uno femminile (“Well, if it isn’t Mr.