Ilfattoquotidiano.it - Non potrà avere i nomi della petizione contro l’acciaieria: il gruppo Danieli perde in Consiglio di Stato

Il, colosso friulano del, ha perso indila causai quasi 22mila cittadini che avevano firmato unapopolare per impedire la costruzione di un impianto da oltre un miliardo di euro a Marano Lagunare, in riva all’Adriatico. Non ha diritto di conoscere tutti idei firmatari e nongli elenchi degli aderenti, per verificare la regolarità dell’iniziativa che aveva indotto la Regione Friuli Venezia Giulia a fare marcia indietro rispetto alla realizzazione del progetto. I comitati si erano opposti, anche perché temevano ritorsioni o cause da parte deldi Udine.L’annunciosentenza, che rovescia una precedente decisione del Tribunale Amministrativo regionale, èdato dal consigliere regionale di Open Sinistra, Furio Honsell, promotore insieme a Marino Visintin e Paolo De Toni dell’appello per tutelare la riservatezza deinativi.