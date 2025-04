Tasse sulle banane prodotti Dop pagamenti in ritardo della Sanità e le barriere su cinema e tv | ecco perché Trump vuole i dazi contro l’Italia

Leggi su Open.online

Un documento di 397 pagine con i Paesi ordinati dalla A alla V, solofino alla Z iamericani non hanno colpito. In copertina, sotto l’aquila e la bandiera a stelle strisce, campeggia il titolo: «estere al commercio». All’interno, Stato per Stato, la Casa Bianca passa in rassegna tutti i presunti ostacoli all’economia americana che, come fosse una naturale conseguenza, sono valsi tariffe «reciproche» aggiuntive. Una sorta di lunga disamina delle motivazioni per cui è giusto per Washington «vendicarsi» degli altri Paesi e pareggiare così i conti. Qui, in 34 pagine, è affrontato per filo e per segno anche il tema dell’Unione europea. Dagli ogm alla difesa, dall’etichettatura del vino fino ale ai diritti televisivi: l’amministrazionesembra aver tenuto nota di ogni singolo «ostacolo persistente» posto da Bruxelles e dai singoli Stati membri.