Atp Marrakech e Bucarest 2025 il programma di domani | in campo Cobolli e Darderi

programma nella settimana, con le semifinali in programma domani. Nel torneo Atp di Bucarest sarà impegnato Flavio Cobolli, che dopo un inizio di stagione negativo sul cemento, sembra aver ritrovato confidenza sulla terra rossa rumena. Il romano classe 2002, terza testa di serie del torneo, se la vedrà contro il bosniaco Damir Dzhumur per un posto in finale, mentre dall’altra parte del tabellone ci sarà la sfida tra il numero uno del seeding Sebastian Baez e l’ungherese Marton Fucsovics, che nel primo turno ha sconfitto Luca Nardi. Di seguito il programma completo per la giornata di sabato 5 aprile nell’Atp di Bucarest 2025.CENTRAL COURTOre 10.00 – (1) Granollers/Zeballos vs (3) Murray/Pavlaseknon prima delle 12.00 – (1) Baez vs Fucsovicsnon prima delle 14. Leggi su Sportface.it Entrano nel vivo i tornei Atp 250 innella settimana, con le semifinali in. Nel torneo Atp disarà impegnato Flavio, che dopo un inizio di stagione negativo sul cemento, sembra aver ritrovato confidenza sulla terra rossa rumena. Il romano classe 2002, terza testa di serie del torneo, se la vedrà contro il bosniaco Damir Dzhumur per un posto in finale, mentre dall’altra parte del tabellone ci sarà la sfida tra il numero uno del seeding Sebastian Baez e l’ungherese Marton Fucsovics, che nel primo turno ha sconfitto Luca Nardi. Di seguito ilcompleto per la giornata di sabato 5 aprile nell’Atp di.CENTRAL COURTOre 10.00 – (1) Granollers/Zeballos vs (3) Murray/Pavlaseknon prima delle 12.00 – (1) Baez vs Fucsovicsnon prima delle 14.

Atp Bucarest e Marrakech, il programma di oggi: partite e orari. Tennis Tracker: Darderi e Bellucci di scena a Marrakech, Cobolli a Bucarest. Tennis ATP e WTA, gli appuntamenti di aprile 2025: il programma, i tornei e dove vedere in diretta tv. Atp Bucarest e Marrakech, il programma di oggi: partite e orari. Pronostici tennis oggi 4/4/2025: quote Atp Marrakech. ATP Bucarest 2025: Stan Wawrinka saluta il torneo. Domani in campo Cobolli. Ne parlano su altre fonti

Cobolli in semifinale a Bucarest. Darderi vendica Sonego a Marrakech, Bellucci out - In Romania l'azzurro se la vedrà con Duzmhur, l'italo-argentino supera Kopriva e si gioca un posto in finale in Marocco ... (tuttosport.com)

Atp Marrakech e Bucarest 2025, il programma di domani: in campo Cobolli e Darderi - Atp Marrakech e Bucarest, il programma di domani: in campo Cobolli e Darderi. A MonteCarlo Bellucci e Nardi impegnati nelle qualificazioni ... (sportface.it)

Atp Bucarest e Marrakech, il programma di oggi: partite e orari - Tre gli azzurri in campo tra Bucarest e Marrakech: in Romania giocherà Flavio Cobolli, che sfiderà l'austriaco Filip Misolic. Sulla terra rossa marocchina, invece, spazio a Luciano Darderi e Mattia ... (sport.sky.it)