Un missile balistico fa strage di civili a Kryvyi Rig Putin non dà tregua alla città natale di Zelensky

Putin continua a bombardare pesantemente la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A Kryvyi Rig, dopo i 4 morti di ieri, oggi se ne contano almeno 12 morti e oltre 50 feriti per un missile balistico russo che ha colpito una zona residenziale, secondo le autorità locali. Il presidente Zelensky che ha rilanciato la notizia sui social ha scritto di 14 vittime di cui sei bambini. Colpito un quartiere residenziale Oleksandre Vilkoul, capo dell'amministrazione militare dell'area ha scritto: "Questi dannati moscoviti hanno colpito il centro di un quartiere residenziale con un missile balistico. Al momento, ci sono già 12 morti e più di 50 feriti". Il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serguii Lyssak, ha confermato il bilancio provvisorio di 12 vittime, precisando che vi sono anche tre bambini e molti feriti gravi.

