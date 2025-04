Furti e rapine agli anziani tra Pistoia e Prato 4 arresti

La polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a carico di quattro soggetti per più episodi di rapina, furto aggravato e furto con destrezza commessi a Prato, Pistoia e nella provincia. La squadra mobile di Pistoia e il commissariato di Montecatini Terme hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip di Pistoia, su richiesta della procura, a carico di quattro soggetti provenienti dalla zona di Napoli, tra i 24 e i 41 anni di età. Tutti annoverano numerosi precedenti di polizia. Contestati sei episodi agli indagati in concorso tra loro, i quali modificavano ogni volta la composizione del gruppo per confondere le vittime e gli inquirenti. Tre di loro sono stati scoperti in una struttura alberghiera della provincia di Firenze.

