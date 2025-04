Un posto al sole trame UPAS di lunedì 7 aprile 2025 | tensioni in vista

posto al sole promette colpi di scena. I personaggi di Palazzo Palladini sono alle prese con scelte difficili, tensioni irrisolte e sentimenti in subbuglio. In particolare, una proposta rifiutata rischia di creare fratture profonde, mentre altrove si prepara un addio che potrebbe lasciare un vuoto enorme.

