Chiara Ferragni e una sua amica lanciano una frecciatina a Fedez | arriva la reazione del cantante

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 30 giugno 2024)sembra abbia reagito questa volta al messaggio cheha voluto lanciare insieme alla suaVeronica Ferraro. Ilinfatti ha condiviso un messaggio molto forte e chiaro sui social, dopo un video reso pubblico e divenuto virale su Tik Tok da Veronica,diche sono entrambe in vacanza a Forte dei Marmi.e la nuova: lui reagisce Nel video in questione si vededire con la voce di Gianni Sperti: “Io ci credevo, io l’ho pure difeso.” Veronica Ferraro con la voce di Tina Cipollari risponde: “Eh tu credi pure alla Befana. Da quando è sceso da quella scala che non mi è mai piaciuto. Tu poi, de che stiamo a parlà.” Il video è diventato subito virale ed è stato pubblicato proprio da Veronica, grandissimadi