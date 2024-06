Spalletti il guru che oscilla tra i due opposti del pensiero di Heidegger Il Fatto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2024)ilchetra i duedeldi. È quel scrive. in un api ritratto, ilquotidiano con Fabrizio d’Esposito. Fu il comunista Corrado Orrico, grande allenatore filosofo, a fare il paragone, più di un lustro fa: “lo paragonerei a, uomo complesso e profondo. Ha questa capacità analitica fuori dal normale. Stupisce nelle interviste ma chi lo conosce sa che è un analista in tutti i particolari”. Solo che quando stupisce nelle interviste e nelle invettive, ilnon fa chere tra i duedeldi: l’uomo è il pastore dell’essere (l’esser-ci, il Dasein), che ha cura di sé e degli altri, non il padrone dell’essere. Semplificando, lopastore è quello del paternalismo d’antan con il “pigro” Scamacca; della convocazione misericordiosa di Nicolò Fagioli, ludopatico juventino; finanche il pastore-contadino che alimenta con biscotti Biancaneve, la sua adorata paperina.