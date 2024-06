Il Cesena completa l’organigramma Ecco il nuovo dg Corrado Di Taranto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024)Diha risolto il contratto che lo legava alla Spal e dunque è ora libero di legarsi al. Ildirettore generale dovrebbe essere ufficializzato dal Cavalluccio già lunedì. Quella del direttore generale è proprio la figura che mancava aldove, fin qui, l’unico referente era stato il ds Fabio Artico, dal momento che la proprietà è in America. La casella in organico relativa al direttore generale è vacante da quando alla fine di gennaio del 2022 Daniele Martini rassegnò le sue dimissioni. Diè laureato in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, ha una preparazione specifica quindi, è stato segretario generale del Chievo, direttore operativo del Parma e infine prima di arrivare a Ferrara ha lavorato come direttore generale del Trento.