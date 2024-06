Corriere dello Sport – tra due giorni si attiva la clausola

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 29 giugno 2024) 2024-06-29 11:08:18 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del: ROMA – Mai come quest’anno probabilmente Paulo si è goduto le vacanze insieme alla famiglia, agli amici, alla futura moglie ritrovando quella serenità smarrita dopo la mazzata dell’esclusione dalla Coppa America. Questo periodo trascorso tra chi lo ama lo ha aiutato a staccare la spina, a riprendere le energie mentali e fisiche, e a rendersi conto che la felicità non sta nella chiamata o meno di Scaloni ma nella gente che gli è stata accanto in alcuniun po’ più difficili. E adesso Dybala è pronto a tornare a Roma con la stessa voglia e gli stessi stimoli che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera. Guai a pensare a un giocatore appagato, guai a pensare che la Joya voglia lasciare Trigoria per ambire a qualcosa di meglio.