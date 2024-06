Parole d’ordine | inclusione e servizi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 – Fra i punti salienti del programma elettorale della candidata del Centrosinistra Valentina Vadi troviamo le politiche sociali e l’. Come è stato nei 5 anni passati, continuerà ad essere massimo l’impegno per la garanzia deialla persona per i giovani, gli anziani, i disabili, i disoccupati, per chi vive in una condizione di marginalità sociale. “Un’attenzione particolare – spiega la candidata Valentina Vadi – sarà rivolta all’assistenza agli anziani e alle famiglie numerose e con figli piccoli: una comunità che cura i suoi bambini ed i suoi anziani è una comunità che cresce e vive insieme, capace di sostenersi a vicenda e integrare le ricchezze e le competenze degli uni con le necessità e i bisogni degli altri.