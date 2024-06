Giovani straordinari innamorati della vita e del loro lavoro | a Bormio il funerale dei tre finanzieri morti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024)(Sondrio) – Aoggi è stato il giorno dell’ultimo saluto ai tredurante una esercitazione lo 29 maggio, in Val Masino, in provincia di Sondrio. Centinaia di persone presenti ai funerali che si sono svolti questo pomeriggio nella chiesa dei santi Gervasio e Protasio. Amici, colleghi, familiari hanno voluto tributare l’estremo saluto a Luca Piani, Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli. L'Ordinario militare, monsignor Santo Marcianò, nell'omelia ai funerali solenni li ha ricordati come “professione”. La combo ritrae (S-D) Alessandro Pozzi, 25 anni, Luca Piani, 32 anni, e Simone Giacomelli, 22 anni, i trein Valtellina dopo una caduta durante un'esercitazione, 29 maggio 2024.