GAZZETTA – Napoli il giorno di Conte | il tecnico è atterrato a Capodichino attesa per la firma

NOTIZIE CALCIO. Il calcio napoletano si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua storia, con l'arrivo imminente di uno dei tecnici più stimati del panorama mondiale. Antonio Conte è sbarcato a Napoli, segnando l'inizio di una nuova era per il club azzurro. Il suo arrivo all'aeroporto di Napoli non è passato inosservato. Con uno sguardo sorridente e il volto disteso, il futuro allenatore del Napoli ha dimostrato la sua determinazione e la sua prontezza nel mettersi subito al lavoro. Secondo le ultime indiscrezioni, la giornata potrebbe riservare un importante annuncio da parte del club partenopeo, guidato da Aurelio De Laurentiis.