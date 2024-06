Denunce a raffica Grande Fratello Varrese è stanco di subire e va all’attacco

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dentro alla Casa delè stato uno dei protagonisti, nel bene e nel male. Massimilianoha sfiorato la vittoria, si è fermato ad un passo dal podio arrivando comunque in finale. Nei giorni scorsi è uscito il suo nuovo singolo: ‘Clap clap’ che lui ha presentato così: “Adesso basta, sette mesi di silenzi mentre le cattive lingue tagliavano, cucivano e diffamavano me e la mia famiglia, mentre non potevo difendermi! Altri due mesi di illazioni, fake news e bullismo cibernetico”. >>“Ma come senza Maria?”. Amici, l’ultima notizia ha spiazzato tutto il pubblico: c’è l’altra conduttrice pronta a subentrare “In quasi 30 anni di carriera artistica non avevo mai visto tanto odio, tanto degrado e tanta stupidità interiore”.