Calciomercato – Koop e Samardži? primi obiettivi della Juventus ma occhio al Sergente | Milinkovi?-Savi? in bianconero a 450 su Sisal it

(Di lunedì 3 giugno 2024) (Adnkronos) - Roma, 03 giugno 2024 – Il campionato è terminato da poco, Euro 2024 è alle porte ma tutte le squadre già iniziano a muoversi per la prossima stagione in ottica. Una tra le più attive sarà lache, dopo l'addio a Max Allegri e in attesa di definire il nuovo tecnico che con molta probabilità sarà Thiago Motta, punta a una vera e propria rivoluzione. Tante le facce nuove che si presenteranno alla Continassa soprattutto nel cuore del gioco, il centrocampo. Gli espertiritengono che Teunmeiners, faro dell'Atalanta, sia il principale obiettivo in mezzo al campo di Giuntoli che lo ha messo nel mirino da tempo. L'olandese, la cui possibilità di vestire ilsi gioca a 2,50, si incastrerebbe perfettamente nel gioco dinamico di Thiago Motta.