Sondaggi Isola dei Famosi chi sarà eliminato stasera 2 giugno

(Di domenica 2 giugno 2024) Sta ormai per terminare questa edizione dell’dei, che ha arrancato per tutta la stagione con ascolti non esattamente entusiasmanti. È infatti arrivato il momento della semifinale del survival show, in onda domenica 2, che chiuderà in anticipo rispetto a quanto preventivato. Dopo la doppia eliminazione a sorpresa della scorsa puntata restano solo otto naufraghi in gioco, con Edoardo Stoppa che è riuscito a conquistare un posto in finale. Artur Dainese, Samuel Peron e Karina Sapsai sono in nomination e quindi a rischio eliminazione. Chi riuscirà a superare indenne il televoto?deidel 22024: chi rischia Nella scorsa puntata dell’deisono state due le eliminazioni: a lasciare l’Honduras sono state Linda Morselli – proprio come preventivato dalle preferenze del pubblico – e a sorpresa anche Khady Gueye, che ha abbandonato il gioco dopo un televoto flash annunciato da Vladimir Luxuria.