Calciomercato Milan Corsport | Jakub Kiwior e non solo tre nomi per la difesa

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 2 giugno 2024) Ilcerca rinforzi insul: i piani della dirigenza portano ae altri due. Le ultime novità L’addio di Simon Kjaer è stato molto toccante per i tifosi delma ora è arrivato il momento di guardare avanti. nel corso della prossima sessione dila dirigenza dovrà trovare un sostituto del danese e nei piani di Furlani e Moncada ci sono trein mente. Il primo è quello di, difensore tuttofare dell’Arsenal che potrebbe rivelarsi un ottimo colpo low cost. L’ex Spezia non ha trovato molto spazio in Inghilterra (20 presenze in Premier League) e per questo i Gunners hanno aperto alla cessione. Il polacco non è però l’unico in lista. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport restano in lista anche Tiago Santos del Lille e Brassier del Brest, entrambe ottime alternative al classe 2000 dell’Arsenal.