Europeo di Calcio 2024 Federica Masolin prepara Estate Azzurra di Sky Sport

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 1 giugno 2024) Durante l'evento di presentazione delladi Skydello scorso martedì alla Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale di Milano abbiamo intervistato, volto noto della Champions League su Sky, che ci ha subito trasmesso un'energia contagiosa mentre parla dell'imminente copertura dell'di. Si percepisce chiaramente ascoltandola la sua emozione nel descrivere l'attesa per questo eventoivo così atteso, definendo l'imminente come un periodo "meraviglioso" che sarà animato dalle emozioni del torneo continentale divestita per l'occasione in azzurro, ci ha dipinto subito un quadro dettagliato della copertura estesa che Skyha pianificato per l'. Dallo studio principale a Milano fino a uno studio speciale a Berlino, sarà come se gli spettatori fossero traati direttamente nel cuore dell'azione, con reportage in diretta dagli stadi e aggiornamenti costanti su..