Il biohacker che ha fatto regredire la sua età biologica da 61 a 38 anni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dedizione costante al proprio corpo come stile di vita: questa è la scelta di unche ha perso quasi 30di etàHackerare il proprio corpo per vivere più a lungo. Questa è la pratica sposata da Dave Pascoe, un miliardario che sul proprio sito web insegna i segreti per superare l’invecchiamento: “Considero il mio corpo come un prezioso cavallo da corsa o un veicolo ad alte prestazioni. Avrò un solo corpo per tutta la vita, quindi, come qualsiasi altro bene di valore, lo tratterò con riverenza e investirò generosamente nella cura del suo aspetto: prestazioni, carburante, cura e manutenzione. Vorrei solo aver conosciuto e applicato tutto ciò che so decenni fa!” dichiara pubblicamente. Quindi, non resta che munirsi di libretto per gli assegni e tanta, forse troppa, pazienza. Trazioni – Notizie.comPascoe oggi ha 61 ...