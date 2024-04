Vela - Last Chance Regatta 2024 | Italia in testa dopo la prima giornata nel 470 misto e nei 49er

(Di domenica 21 aprile 2024) Ottime notizie in chiave azzurra al termine delladella, in corso di svolgimento a Hyeres nell’ambito della Semaine Olympique Française fino a sabato 27 aprile e valevole come ultimo evento globale di qualificazione olimpica dellaper Parigi. L’, già qualificata in 8 classi, vuole completare l’en plein e punta al pass nel 470e nel doppio acrobatico maschile. Ottima partenza nel 470per Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, al comando della generale con 5 puntiaver raccolto un secondo ed un terzo posto nelle due regate di flotta disputate oggi. Buon avvio anche per il secondo equipaggio tricolore composto da ...

