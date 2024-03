Cerno accusa sul dossieraggio | chi è il complice silenzioso del piano anti Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nelle more dell'indagine di Raffaele Cantone, per anni un pm eroe della sinistra, scopriamo che c'era qualcuno in questo Paese che voleva abbattere Giorgiae il suo governo prima ancora che nascesse. E sempre questo qualcuno ha cercato di interferire sulla successione di Virginia Raggi al Campidoglio, dove oggi siede il sindaco Pd Roberto Gualtieri. Per ora di questo qualcuno conosciamo solo un lato: il finanziere che saccheggiava i database più riservati dello Stato per spifferare ad alcuni giornalisti e magistrati i segreti (veri o presunti) dei candidati. In pratica tutti del centrodestra, se non si fa caso a Matteo Renzi che in quegli anni era una specie di jolly. Se in uno Stato normale tutto il Parlamento si leverebbe a chiedere con forza chiarezza su quello che sembra un sistema a metà fra il ricatto personale e il golpe politico, nella strana Italia di ...