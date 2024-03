Blitz all’alba contro la mafia | 19 arresti nel Palermitano

Scandicci (Firenze), 24 febbraio 2024 – Una donna di mezza età, non cittadina italiana. Sarebbe stata abusata all’interno delle coloniche dell’ex Cnr da ... (lanazione)

Dieci giorni fa, la polizia locale aveva scoperto un affittacamere irregolare in via De Vizzi, dove in un appartamento erano stipati stranieri di diversa ... (ilgiorno)