Meloni porta G7 e soldi da Zelensky | aiuti per 10 anni Sgarbo di Macron | lunedì si fa il controvertice a Parigi

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Sono sicura che tutto il Pd colga la responsabilità che abbiamo di dare una mano ai nostri candidati in Sardegna . Ogni territorio ... (calcioweb.eu)

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Sono sicura che tutto il Pd colga la responsabilità che abbiamo di dare una mano ai nostri candidati in Sardegna . Ogni territorio ... (liberoquotidiano)

L’Italia in Europa “è percepita come governo più stabile perché ha il governo più stabile. Il metro più facile per giudicare la compattezza di una ... (secoloditalia)