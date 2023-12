Anoressia | cos’è e come combattere il demone che ha ucciso Emanuela Perinetti

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 2 dicembre 2023) Pubblicato il 2 Dicembre, 2023 I Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA) costituiscono oggi una delle patologie più preoccupanti dell’emisfero occidentale: si stanno diffondendo con notevole rapidità, stanno interessando fasce sempre più ampie di popolazione in termini di caratteristiche anagrafiche e socio-demografiche, e stanno assumendo forme e caratteristiche sempre più diversificate e gravi. Si inserisce in questo quadro complessivo, la tragica vicenda di, 34, anni, influencer e manager nel mondo dello sport e figlia di Giorgio, storico direttore sportivo della Roma oggi responsabile dell’area tecnica dell’Avellino Calcio, morta mercoledì in seguito all’aggravarsi dell’, malattia contro cui stava combattendo da tempo. Il Corriere ha chiesto a Laura Dalla ...