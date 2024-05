Traffico Roma del 14-05-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

domani sera all'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus evento con un'attenzione speciale alla sostenibilità come prevede il protocollo siglato da Lega Serie A la società Sport e Saluteservizi per la mobilità per l'occasione Sarà prolungato l'orario delle metropolitane con l'ultima corsa dai capolinea all'una e trenta Inoltre per i tifosi che hanno il biglietto per lo stadio sarà disponibile Un Beat giornaliero gratuito per il trasporto pubblico saranno potenziate le linee del trasporto pubblico che arrivano all'Olimpico ricordiamo che l'area del Foro Italico si può raggiungere con 19 linee attivate infine navette speciali per le persone con disabilità tutti i dettagli sumobilita.it