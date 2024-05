Gasdotto appenninico - Snam apre il cantiere a Sulmona ma l’autorizzazione è scaduta | 11 manifestanti denunciati

(Di martedì 14 maggio 2024) di Fabio Valentini, Mountain Wilderness Italia Sono trascorsi oltre trent’anni da quando alcuni attivisti di Mountain Wilderness schiodarono per protesta il primo tratto della via ferrata “Che Guevara” nella valle del Sarca in Trentino, un’opera realizzata abusivamente: dopo la denuncia per danneggiamento sporta dai realizzatori dell’opera arrivò il processo con l’assoluzione, ma solo perché a denunciare non fu il Comune sul quale insisteva la struttura ma lo stesso installatore abusivo, che non aveva alcun diritto. La scorsa estate sulle Alpi Apuane, gruppi di escursionisti si sono trovati “controllati” da Polizia e Carabinieri per il transito su sentieri che -nonostante siano annoverati tra quelli ufficialmente segnalati dal Club Alpino – l’impresa estrattiva ritiene di sua proprietà; in un caso addirittura l’amministrazione locale ha emanato un’ordinanza ad hoc vietando l’accesso ...

