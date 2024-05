Tra 48 ore la prima a Cannes - ecco il trailer dell’attesissimo Magalopolis di Francis Ford Coppola

(Di martedì 14 maggio 2024) “Quando un impero cade, crolla tutto in un istante? No. Però arriva un momento in cui il popolo non crede più in esso”. Inizia con questo monologo interiore del protagonista Adam Driver ildi Megalopolis, probabilmente il film più atteso dell’anno. Tra 48 ore laal Festival diedche quella vecchia volpe dipiazza le prime agognate immagini di un kolossal (pre?) apocalittico prodotto di tasca sua, 120 milioni di dollari sacrificando le adorate vigne della Napa Valley. Descriviamo allora quello che si intravede dal buco della serratura del. Driver viaggia su un auto in notturna e presenta un’acconciatura con frangetta corta e schiacciata sulla fronte da antico patrizio romano. Alcune imponenti ...

L’arte della gioia , trailer e poster della serie di Valeria Golino che verrà presentata in anteprima mondiale al 77º Festival di Cannes : nel cast Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Guido Caprino In anteprima mondiale alla 77ª ...

Il nuovo trailer di The Shrouds , rilasciato da The Demented Eduardo Roza, offre una prima occhiata al nuovo film di David Cronenberg . Il maestro del body horror, principalmente noto per capolavori come La mosca e Inseparabili, è tornato ...

Marvel Rivals: bloccate da contratto le critiche per gli streamer, ma arrivano le scuse, si tratta di un’incomprensione - Marvel Rivals: bloccate da contratto le critiche per gli streamer, ma arrivano le scuse, si tratta di un’incomprensione - Per il closed alpha test di Marvel Rivals, i responsabili avevano previsto un contratto per i content creator, ma le clausole al suo interno eran poco chiare.

Gülcemal: tutto sulla nuova serie di Canale 5! Trailer e cast della soap turca - Gülcemal: tutto sulla nuova serie di Canale 5! trailer e cast della soap turca - La storia narrata nella serie tv, che ha già riscosso un discreto successo, ha inizio 30 anni prima rispetto all’ambientazione principale e vede come protagonista la giovane Zafer, una donna residente ...

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 14 Maggio, in prima serata - Stasera in TV: Film da vedere Martedì 14 Maggio, in prima serata - Stasera in TV, Martedì 14 Maggio 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ...