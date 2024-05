Elezioni comunali di giugno 2024 | tutti i Comuni in cui si vota

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 14 maggio 2024) Si avvicina il weekend elettorale per le cittadine e i cittadini italiani, che sono chiamati al voto per ledi. Oltre alle amministrative, il finesettimana dell’8 e 9si devono scegliere anche i rappresentanti dell’europarlamento nella tornata delleeuropee. Leconsentono di eleggere i sindaci e i consiglierideiitaliani e sono fondamentali per determinare chi gestirà le amministrazioni locali. Quasi 17 milioni di italiani sono chiamati al voto quest’anno per eleggere i rappresentanti locali, oltre a ...