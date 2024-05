San Benedetto - incendio in un appartamento | il fuoco divora tutt - nel rogo muore una donna con il suo cane

(Di martedì 14 maggio 2024) SAN BENDETTO - Le fiamme, l'intervento dei vigili dele la terribile scoperta. Tragedia nella tarda mattinata in via della Pace a Sandove è scoppiato un...

Tragico incendio in casa: morti una donna e il suo cagnolino - Tragico incendio in casa: morti una donna e il suo cagnolino - A San benedetto del Tronto il ritrovamento dei corpi da parte dei vigili del fuoco nella stanza da letto. Floriana Bastianelli aveva 74 anni e abitava in via della Pace ...

