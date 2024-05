Conduttrice Rai confessa cosa è successo Amadeus stanco ed esasperato

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 14 maggio 2024) Fabio Fazio eportati all’«esasperazione» dalle gerarchie Rai. A rivelarlo non è una persona comune maRai, Sabrina Giannini, che per la prima volta vuota il sacco sulle dinamiche attuali nella Rete Pubblica. La presentatrice e inviata del programma “Indovina chi viene a cena” su Rai Tre ha concesso un’intervista incendiaria a Il Fatto Quotidiano, in cui ha reso noto che anche il suo programma, in onda dal 2016, sarebbe sull’orlo della cancellazione. Un fatto che ha spinto la giornalista a formulare una serie di considerazioni critiche nei confronti dei vertici di Viale Mazzini. Il programma di Sabrina Giannini verrà cancellato? «Temo che il programma non riprenderà. Ho chiesto rassicurazioni ma ho trovato un muro di gomma. Al momento siamo fermi, non possiamo lavorare». Così si è espressa Sabrina Giannini riguardo al destino di ...