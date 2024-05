Un allenatore… Soave al Caldiero - si alza alle 3 per lavorare da netturbino | non me la sento di abbandonare il lavoro

(Di martedì 14 maggio 2024) IlTerme è una delle favole più belle della stagione calcistica ed è pronto ad affacciarsi per la prima volta al campionato di Serie C. La squadra di Cristianha vinto il Girone B ribaltando ogni pronostico contro squadre molto più attrezzate come Piacenza e Pro Palazzaolo. Uno degli artefici principali della cavalcata vincente delè stato Cristiannatore del piccolo club veronese approdato finalmente nel calcio che conta. Chi è CristianCristianè unnatore italiano classe 1974. Dopo la carriera da calciatore, l’ex Trento e Bassano ha intrapreso il percorso danatore. Nel corso della carriera da tecnico,ha guidato Villafranca, Dro, ...

Soave, l'allenatore-netturbino in Serie C: la favola del Caldiero Terme - soave, l'allenatore-netturbino in Serie C: la favola del caldiero Terme - Cristian è il tecnico del piccolo club veronese protagonista di uno storico salto di categoria, ma nella sua vita non c'è solo il ...

SERIE D - Centra la promozione in Serie C con il Caldiero, il miracolo del mister-netturbino - SERIE D - Centra la promozione in Serie C con il caldiero, il miracolo del mister-netturbino - E' il tecnico dei miracoli del caldiero, neo promosso in serie C, ma Cristian soave, mister del piccolo club veronese approdato nel calcio che conta, non vive solo di pallone: lavora infatti come nett ...

Cds - ADL pensa sempre a Conte, ma servono serie riflessioni per un motivo - Cds - ADL pensa sempre a Conte, ma servono serie riflessioni per un motivo - Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in chiave panchina del Napoli, da parte di De Laurentiis il pensiero per Antonio Conte è sempre lì, sullo ...