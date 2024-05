Cucina d' autore - un gioiello gastronomico nel cuore di Milano

(Di martedì 14 maggio 2024) Nelpulsante di, un nuovosi fa strada, combinando sapientemente tradizione e modernità. Il Caruso Nuovo Bistrot, ospitato all'interno del prestigioso Grand Hotel et de Milan, non solo propone un'esperienza culinaria senza pari ma incanta anche con la sua rinnovata estetica firmata da Dimorestudio. Sotto la guida esperta dello chef Gennaro Esposito e dell'executive chef Francesco Potenza, il Caruso Nuovo Bistrot si presenta come un'oasi gastronomica che abbraccia le radici dellapartenopea e milanese. Il menu, sapientemente curato, offre un affascinante viaggio attraverso i sapori autentici e le ricette tradizionali, reinterpretate con un tocco di creatività e innovazione. L'atmosfera accogliente del bistrot, arricchita dalla sua piacevole veranda che si ...

