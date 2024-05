Tensione tra Genoa e Sampdoria, nuovi oltraggi alla memoria di Vialli FOTO - Tensione tra genoa e sampdoria, nuovi oltraggi alla memoria di Vialli FOTO - Dopo lo striscione esposto al Ferraris qualche giorno fa dai tifosi del genoa al Ferraris, rivolto a quelli della sampdoria, la tensione continua ad aumentare a.

Genoa, Gila tra futuro e il tabù Roma da infrangere - genoa, Gila tra futuro e il tabù Roma da infrangere - GENOVA - Il genoa prepara il match di domenica sera all’Olimpico con la Roma. Gilardino nel girone di ritorno ha quasi un passo da Europa League con una classifica da settimo posto. Superato in classi ...

Verso Palermo-Sampdoria, i tifosi aspettano il Gos: trasferta solo per i tesserati - Verso Palermo-sampdoria, i tifosi aspettano il Gos: trasferta solo per i tesserati - Il Gos prenderà la decisione sui tifosi della sampdoria in vista della trasferta di Palermo: possibile apertura solo per i tesserati Per la partita più impor ...