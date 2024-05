Evasione finisce nel sangue | tre morti nell' assalto - chi è il detenuto fuggito | VIDEO

(Di martedì 14 maggio 2024) Clamorosoarmato in Francia durante il trasferimento di un, tre agenti sono rimasti uccisi e il prigioniero è in fuga. Un'che ha tragiche conseguenze quella avvenuta martedì 14 maggio al casello autostradale di Eure, in Normandia. Un mezzo della polizia penitenziaria francese ha subito questa mattina unarmato da un commando sceso da due auto, un'Audi bianca e una Bmw. I media francesi riportano che il furgone trasportava il prigioniero da Rouen a Évreux. Almeno due uomini hanno aperto il fuoco, vestiti di nero e dal volto coperto. Tra agenti sono rimasti uccisi. I due hanno poi recuperato ile si sono dati alla fuga. Poco dopo una delle due auto usate nel blitz è stata trovata in fiamme vicino all'ospedale di Évreux. L'evaso in base alle prime informazioni ...

