A Roma lo smartwatch contro stalker e violenze sulle donne: collegato direttamente alla centrale operativa dei Carabinieri - A roma lo smartwatch contro stalker e violenze sulle donne: collegato direttamente alla centrale operativa dei Carabinieri - Uno smartwatch collegato direttamente alla centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri di roma che, indossato dalla vittima di atti persecutori o ...

La Roma ed il tormento Champions: tra un quinto posto complicato ed il tifo per l'Atalanta in Europa League - La roma ed il tormento Champions: tra un quinto posto complicato ed il tifo per l'Atalanta in Europa League - della roma, costituito dall’idiosincrasia verso gli scontri diretti. Negli ultimi tre anni, contro le prime cinque della classe – in un totale di trenta match disputati – sono stati raccolti appena ...

Superbonus, Tajani “Chiudere stagione, ma no a regole retroattive” - Superbonus, Tajani “Chiudere stagione, ma no a regole retroattive” - roma (ITALPRESS) – “Non mi piace la questione del superbonus con regole retroattive, è giusto chiudere una stagione di spreco dei conti pubblici che è stata gestita malissimo, ma non puoi farlo con no ...