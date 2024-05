Orrore a Milano | violenta una 76enne e una 17enne disabile

(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo l’accoltellamento di un extracomunitario a danno di un poliziotto, ferito gravemente ma fortunatamente in via di guarigione, c’è da registrare un altro gravissimo e agghiacciante fatto di cronaca a: due stupri a distanza di tempo commessi molto probabilmente dallo stesso uomo. Le vittime sono una donna, abusata nel cimitero di Pieve Emanuele, e unacon disabilità, che sarebbe statata nel centro diurno per disabili dove lavorava il presuntotore, un uomo di 58enne originario del piccolo paesino milanese che è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. La violenza sull’anziana Le indagini, coordinate dal V Dipartimento della Procura di, sono partite dopo la denuncia dellache ha raccontato la ...

La donna di 76 anni sarebbe stata violentata nel cimitero di Pieve Emanuele, la 17enne in un centro diurno per disabili del capoluogo lombardo dove l'indagato lavora

