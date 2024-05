(Di martedì 14 maggio 2024) Quattro date nei principali palazzetti italiani Nel pieno del successo di 'Tutti per uno' (un progetto di Michele Torpedine), il grande show all’Arena di Verona con tantissimi grandi ospiti, Ilhato ieri sera direttamente dal palco del prestigioso anfiteatro 'Tutti per uno - Adnei Palasport', quattro grandi appuntamenti in partenza

Dopo il successo del tour natalizio, Carolina Benvenga torna in scena da giugno con Un’estate favolosa , il calendario e i biglietti Dopo il successo del tour natalizio, Carolina Benvenga torna in scena da giugno con Un’estate favolosa , un nuovo ...

IL VOLO ANNUNCIA “TUTTI PER UNO -AD ASTRA – LIVE NEI PALASPORT”, QUATTRO DATE NEI PRINCIPALI PALAZZETTI ITALIANI - IL volo annuncia “TUTTI PER UNO -AD ASTRA – LIVE NEI PALASPORT”, QUATTRO DATE NEI PRINCIPALI PALAZZETTI ITALIANI - (mi-lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2024 – Nel pieno del successo di TUTTI PER UNO (un progetto di Michele Torpedine), il grande show all’Arena di Verona con tantissimi grandi ospiti, IL volo ha ...

L'Alberghiero fa squadra con Ryanair - L'Alberghiero fa squadra con Ryanair - De Carolis" di Spoleto è lieto di annunciare un evento speciale nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa per il settore dell'Accoglienza Turistica e del nuovo progetto di potenziamento in ...

GPT-4o sarà disponibile gratis per tutti: conversazioni velocissime e sempre più naturali - GPT-4o sarà disponibile gratis per tutti: conversazioni velocissime e sempre più naturali - annunciato dal Chief Technology Officer Mira Murati ... del CMCC di Lecce per la ricerca sul clima sarà targato Lenovo MG4, due settimane al volante dell'elettrica popolare: pregi, difetti e autonomia ...