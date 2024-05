Spagna | marchio cinese di EV apre centro logistico nel porto

Milano, 18 apr – (Xinhua) – Il marchio cinese di veicoli a nuova energia (NEV), Voyah , martedi’ ha debutta to sul mercato Italia no con un lancio a Milano. Voyah e’ un marchio dell’azienda cinese Dongfeng Motor Corporation (DFM), ...

