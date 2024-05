Nessun italiano agli ottavi a Roma Ambesi | Non capisco chi parla di bilancio negativo

(Di martedì 14 maggio 2024) Anche Massimilianoè intervenuto nel nuovo appuntamento quotidiano sul canale YouTube di OA Sport di TennisMania Speciale Internazionali d’Italia, condotto da Dario Puppo. L’argomento all’ordine del giorno, ovviamente, la situazione dei due torneini con particolare attenzione sul cammino degli italiani. Inizia proprio da questo aspetto Massimiliano: “I giovani emergenti, o quelli non ancora affermati, hanno disputato un buon torneo di. Oggettivamente qualcuno ha avuto un tabellone proibitivo e non poteva fare di più. Sono mancati forse i grandi nomi, ma soprattutto per colpa di problemi fisici, vedi Sinner e Berrettini, più indisposizioni come Musetti e Arnaldi. Chi dice di risultatoper gli italiani? Non penso sia così. Bisogna prendere il lato positivo del percorso. ...

Olimpiadi invernali Pechino 2022 al via, quando e dove vederle in TV e in streaming - ...in diretta e on demand tutte le gare con il commento di Zoran Filicic e Massimiliano Ambesi: oltre ... quando e come vederle: in chiaro in TV sulla Rai Per chi non volesse sottoscrivere nessun ...

