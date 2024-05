Fotovoltaico a terra - ecco perché l’appello di Coalizione Articolo 9 sostiene inesattezze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) di Attilio Piattelli, presidente Coordinamento FREE Stupisce leggere una “chiamata alle armi” contro eolico e, che sono le rinnovabili mature, da parte della9. Ovviamente tutte le opinioni hanno diritto di essere espresse senza alcuna censura e vanno rispettate ma se a supporto di opinioni, che si vogliono portare avanti, vengono dette palesiallora la cosa non può essere tollerata. Prima di entrare nel merito, partiamo da alcune considerazioni generali che meritano di essere ricordate. Il cambiamento climatico non è un’invenzione degli “speculatori finanziari” (così vengono definiti gli operatori del settore delle rinnovabili nel), ma un fatto oggettivo ormai non più messo in discussione da nessuno, se non da chi ha ...