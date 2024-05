ReBuild 2024 - Pellegrini Riva del Garda Fierecongressi | Occasione scambio di sapere

ReBuild 2024 - Albarelli (Riva del Garda Fierecongressi) : “Valore è parola d’ordine” La direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi in apertura della decima edizione di ReBuild - Meeting the next built environment, la kermesse dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito: “Percorso interessante che spazia ...

ReBuild 2024 - Albarelli (Riva del Garda Fierecongressi) : "Valore è parola d'ordine" Riva del Garda (TR), 14 mag. - (Adnkronos) - “La parola d'ordine è ‘valore' e viene declinata in tante altre parole. Il fil rouge di questi due giorni è comprendere come sviluppare e generare valore per l'intera comunità, e non solo per proprietari ...