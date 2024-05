Francia - assalto a un furgone penitenziario | 3 agenti uccisi Condannato per omicidio in fuga

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 maggio 2024 – E’ caccia all’uomo in. Un detenuto altamente pericoloso –secondo una fonte di Le Parisien sarebbe unper– è attualmente ininsieme ai suoi complici dopo un attacco alin cui si trovava l’uomo in procinto di trasferimento. Morti tredella polizia penitenziaria francese sotto il fuoco “di fucili a pompa” nell’azione condotta da “un’auto-ariete” al casello autostradale di Incarville, Fra Rouen ed Evreux in Normandia, secondo quanto riportato da fonti della polizia. Sono in corso ricerche a tappeto condotte dalle teste di cuoio della Gign per catturare l’uomo incon i suoi complici. "L'attacco di questa mattina, che ha causato la morte di alcuni ...

