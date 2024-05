Il vino fa buon sangue? Spoiler | no! Ma non fa bene neppure passare notti insonni a vedere serie tv

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 14 maggio 2024) Ilfao fa male? Sembra proprio uno dei quesiti a cui risponde Dario Bressanini con un suo recente libro, ottimo come sempre. Ma la questione che sottintende la domanda, anche se chi la pone spesso ne è ignaro, riguarda cosa vogliamo dire quando affermiamo che una cosa “fa”. E se per “fare” si intende avere effetti positivi superiori agli effetti negativi, per il nostro corpo e la sua salute intesa come assenza di malattia, allora non ci sono dubbi di sorta, in ambito scientifico: il consumo di alcolici non è mai consigliato. Ilè un alcolico e quindi non ci vuole Aristotele per fare sintesi tra premessa maggiore e premessa minore. Ilfa: no! Tuttavia, le cose non sono semplici come ci ...