Grosso sciame di api sulla facciata di un edificio - arrivano i vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Prato, 14 maggio 2024 – Ideldi Prato sono intervenuti stamani in zona La Querce per recuperare insieme a un apicoltore undi apidi un. La squadra deidele l’apicoltore hanno avuto bisogno di un’autoscala per raggiungere loe recuperarlo. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per regolare il traffico.