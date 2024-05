Vacanze al mare economiche? Ecco la nostra selezione delle migliori mete low cost in Italia

Pisa, 14 maggio 2024 – erosione , plastiche e posidonie. Sono questi i tre nemici storici del nostro litorale. Spiagge pulite pronte per accogliere milioni di appassionati del mare e della tintarella? Purtroppo no. L’ erosione batte forte e ...

A svelare le destinazioni più in voga in Italia e all’estero è la piattaforma di prenotazione online per Traghetti che rivoluziona il modo di viaggiare via mare. Ferryhopper è l’app di settore più scaricata al mondo (2.2 milioni di download, di cui ...