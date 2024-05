Ue -via libera Patto migrazione e asilo

(Di martedì 14 maggio 2024) Il Consiglio dell'Ue ha adottato il pacchetto legislativo delper le migrazioni e l'. E' l'ultimo via libero europeo alle norme. I 10 atti legislativi che lo compongono sono stati approvati a maggioranza. L' Italia ha votato a favore. Contrari Ungheria e Polonia. Astenuti Slovacchia e Repubblica Ceca. Le nuove regole dovrebbero aiutare a gestire gli arrivi di migranti in modo ordinato,con procedure uniformi,riequilibrando gli oneri tra Stati membri.

